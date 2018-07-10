Тщательная проверка украинских судов российскими пограничниками навела Незалежную на мрачные мысли

Россия "ползуче" захватывает всю акваторию Азовского моря, бесконечными "провокационными" досмотрами кораблей нанося экономический ущерб Украине и лишая ее статуса морской державы. Об этом заявил экс-глава внешней разведки Незалежной Николай Маломуж в интервью "Апострофу".

По его мнению, поводом для таких активных действий со стороны РФ по якобы заранее спланированному сценарию стало задержание украинцами керченского рыболовецкого сейнера "Норд".

"Речь идет также об обесценивании нас как морской торговой державы – это удар по нашей торговле и дискредитация нас в глазах международных партнеров. Каким образом? Здесь постоянно останавливают, задерживают, осматривают корабли, есть угроза ареста. Под предлогом того, что после ареста "Норда" они защищают свои корабли, Россия начала аресты и задержания, используя при этом новую технику. Все это – признаки того, что Россия ползуче берет под контроль эту акваторию", – считает бывший разведчик.

Он уверен, что именно из-за участившихся проверок российскими пограничниками ряд зарубежных партнеров Украины уже ограничивают "торговые возможности на перспективу" и задумываются, заключать ли в дальнейшем контракты. "Это еще один удар по нашей экономике", – отмечает он.

Также Маломуж вспомнил о Соглашении о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе 2003 года между РФ и Незалежной и указал на его минусы для Киева.

"Российская Федерация решила не устанавливать никаких границ – им было удобно вроде бы совместно использовать море, но, обладая чрезвычайно мощными вооруженными и военно-морскими силами, они имели преимущество", – сказал генерал.

По его мнению, все это для того, чтобы в случае "масштабной конфронтации" можно было наступать с моря, в том числе, "на Мариуполь и другие регионы".

Сегодня Министерство инфраструктуры Украины отчиталось о том, что в период с 29 апреля по 9 июля 2018 года российские пограничники задержали для досмотра 93 судна, которые шли в украинские порты в Азовском море.



Замминистра ведомства Юрий Лавренюк пожаловался, что Москва не объясняет причины осмотра судов, чем создает "напряжение в регионе" и мешает "мирному судоходству в северо-восточной части Черного моря и Азовского моря". В результате корабли якобы простаивают от нескольких часов до нескольких дней, а судовладельцы несут неоправданные расходы, сообщает пресс-служба министерства.

О проблеме в Азове сегодня также говорили в парламенте страны. Вспомнили там и о приснопамятном документе от 2003 года.

"Мы требуем от президента Украины срочно подать в Верховную раду проект закона о денонсации договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. А также в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи закона Украины о Национальной безопасности Украины обратиться с посланием к Раде по внутреннему и внешнему состоянию Украины в связи со строительством моста через Керченский пролив и агрессивными действиями РФ в Азовском море", – громко выступил представитель "Самопомощи", горе-вояка Семен Семенченко, пишет ТАСС.

А ведь Москва предупреждала Киев: прекратите пиратским образом захватывать российские суда, поскольку терпение РФ не бесконечно. Но власти Незалежной не думают отпускать судно и экипаж того же "Норда", а строят планы по выкапыванию канала между Крымом и Украиной.

