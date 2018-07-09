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Россию наказали санкциями за Крымский мост

Фото: most.life
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В Евросоюзе высоко оценили ввод в строй транспортного перехода

Продление антироссийских ограничительных мер Брюсселем, оказывается, напрямую имеет отношение к строительству Крымского моста. Об этом заявил председатель Совета Евросоюза Дональд Туск, сообщает ТАСС в понедельник, 9 июля.

"ЕС продлил санкции против России, в том числе, и за строительство Крымского моста", – утверждает поляк.

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"Евросоюз продолжает оказывать непоколебимую поддержку территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Наше непризнание незаконной аннексии Крыма и Севастополя остается твердым, и наш список визовых запретов был расширен после проведения президентских выборов в России на полуострове и строительства Керченского моста (как в Бсюсселе его называют) без согласия Украины", – следует из заявления, опубликованного на сайте Европейского совета.

Решение о пролонгации экономических ограничительных мер Европейского союза в адрес РФ еще на полгода вступило в силу сегодня.

Также в понедельник стало известно, что Киев и Брюссель подтвердили готовность участвовать в трехстороннем диалоге с Москвой по поводу транзита российского газа. Соответствующее совместное заявление выпущено в рамках саммита глав Евросовета и Еврокомиссии Туска и Жана-Клода Юнкера, а также президента Незалежной Петра Порошенко.

"Мы подтвердили роль Украины как стратегической страны-транзитера газа, обеспечивающей доступные, безопасные и устойчивые поставки в ЕС. В этом контексте мы подтвердили нашу готовность участвовать в трехстороннем процессе при содействии Еврокомиссии", – отмечается в документе.

В данном случае европейские друзья украинцев беспокоятся о сохранении транзита российского голубого топлива в страны Евросоюза через Украину после 2019 года.

Трехсторонняя встреча представителей России, Незалежной и ЕК назначена на 17 июля.

Пан Порошенко тут же отметился в Twitter, в очередной раз внув "СП-2" традиционной киевской мантрой: ""Северный поток-2" не имеет никакого смысла с точки зрения экономики. Это исключительно политический проект. Мы используем все имеющиеся средства, чтобы остановить монополизацию европейского рынка и защитить интересы всего ЕС".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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