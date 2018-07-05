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ЕС продлил санкции против России

Ограничения будут действовать еще шесть месяцев

По решению Совета Евросоюза экономические меры против РФ будут действовать еще полгода – до 31 января следующего года.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

В заявлении европейского органа поясняется, что решение принято после докладов президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Европейском совете в конце июня. Тогда Европейские лидеры выступили с отчетом о выполнении Минских договоренностей.

"Эти меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферу товаров двойного назначения", – уточняется в сообщении.

Запад ввел санкции в отношении России в июле 2014 года в связи с кризисом на юго-востоке Украины.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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