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Вашингтон угрожает Москве новыми санкциями из-за Ирана

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Во всем виноваты природные ресурсы, ставшие предметом политического и экономического торга

Американские власти недвусмысленно дали понять, что намерены ввести санкции против европейских стран, в том числе России, и вообще любого государства, если оно будет продолжать закупать нефть у Ирана, несмотря на запрет США. Об этом заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин в ходе слушаний в конгрессе, сообщает РИА "Новости" в четверг, 12 июля.

Министру законодатели задали вопрос, считает ли он, что "Китай, с которым мы находимся в состоянии торговой войны, последует за нами" в вопросе ограничительных мер в отношении Тегерана. Они напомнили Мнучину, что Пекин является крупнейшим импортером иранской нефти.

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"Повторю, мы будем вводить санкции против любого, против них (КНР), России, Европы и остальных", – ответил глава Минфина.

Президент США Дональд Трамп 8 мая совершил неожиданный политический кульбит – он заявил о выходе Вашингтона из соглашения с Тегераном по ядерной программе и сообщил о восстановлении с 4 ноября текущего года всех санкций против Ирана, в том числе в адрес других стран, которые ведут бизнес с исламской республикой.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Роухани сказал, что США не думают о последствиях своего стремления свести экспорт иранской нефти к нулю.

В Корпусе стражей исламской революции уже пригрозили закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам в случае, если экспорт иранских нефтепродуктов будет сдерживаться.

Необходимо отметить, что через этот участок проходит 20% мирового черного золота. Сейчас основными импортерами иранской нефти являются Китай, Япония, Южная Корея, Индия и ЕС.

Елена УСОВА
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