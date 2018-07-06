Турция заготовила Америке жесткий ответ

Присоединяться к антироссийским санкциям турки не собираются

Анкара не собирается идти на поводу у Вашингтона и присоединяться к санкциям против Москвы. Любое давление на этот счет будет воспринято как враждебное проявление, и страна даст на него достойный ответ. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.



Дипломат изложил главную геополитическую проблему последних лет бытовым языком, чтобы всем стало ясно, что США ведут себя некорректно. "Мы видим, что у США с РФ есть проблемы, США приняли решение по санкциям из-за вмешательства в выборы. Если у меня с кем-то плохие отношения, разве я будут звонить и всем говорить: "Не дружите с ним". Разве так можно? Поэтому мы это не приемлем", – сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

Турция по-прежнему собирается купить российские зенитно-ракетные системы С-400, и Америка не должна этому мешать. "Вы против нас вводите санкции за это? С таким подходом отношения не пойдут. Если будут санкции, мы ответим. Если вы хотите таких отношений, то это ваш выбор", – отметил дипломат.

При этом Чавушоглу старался выражаться предельно осторожно, подчеркивая, что несмотря на критику отдельных шагов Вашингтона Турция видит в США прежде всего союзника. "Окончательное решение остается за руководством, и оно не хочет портить отношения с нами. У наших лидеров хорошие отношения, но не все они решают, есть и другие структуры", – сказал министр.

Он также попенял американцам на недальновидную политику в иранском вопросе. "Если у США есть проблемы с Ираном, надо им сесть вместе и обговорить. Но США выходят из соглашения, накладывают санкции, требуют от других стран поддержать их. Мы против такого подхода, так нельзя. Загонять Иран в угол – это непродуктивно и опасно", – заявил политик. Он отметил, что, как и в случае с Россией, США не должны принуждать другие страны присоединяться к санкциям против Ирана.

О переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400 стало известно в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной в сентябре 2017 года, тогда же Турция внесла аванс. Турция станет первым государством – членом НАТО, которое получит от России С-400. Количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Данная сделка очень не нравится американцам. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл предупредил, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, Госдеп пригрозил, что США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35.