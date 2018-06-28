Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Истребитель F-35 бессилен перед С-400

Фото: flickr.com/Robert Sullivan
В Индии пояснили, почему предпочитают российскую оборонную технику

Американцы потратили миллиарды на создание истребителя, который изначально был бессилен перед российским зенитным ракетным комплексом С-400, разработанным десятилетие назад. Сейчас же США позиционируют F-35 Lightning II как военную технику новейшего поколения и впаривают ее союзникам. Об этом пишет The India Times.

Эксперты издания сравнили систему THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и С-400. Они признали, что американский комплекс способен эффективно противостоять ракетным атакам и перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты. Однако С-400 рассчитан на отражение более широкого круга опасностей с воздуха. В частности, он может сбивать американские истребители 5-го поколения F-35 Lightning II и F/A-18 Hornet, характеризуемые производителями как "малозаметные".

По теме

Это склоняет руководство Индии к закупке С-400. Однако Вашингтон открыто выступает против военного сотрудничества третьих стран с Россией. Пока он действует мягко: на 6 июля запланированы американо-индийские переговоры по поводу поставок Дели комплексов THAAD. В то же время США уже дали понять, что контракт Индии с РФ обернется санкциями.

Ранее аналогичному шантажу подверглась Турция, однако Анкара не отказалась от С-400: "Вопрос закрыт", – заявил премьер страны Мевлют Чавушоглу.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Скрипалям платят за молчание

Сергей и Юлия заключили контракт с британской разведкой

Сборную Германии разнесли за позорную игру

Июнь - неудачный месяц для немцев в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей