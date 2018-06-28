Истребитель F-35 бессилен перед С-400

В Индии пояснили, почему предпочитают российскую оборонную технику

Американцы потратили миллиарды на создание истребителя, который изначально был бессилен перед российским зенитным ракетным комплексом С-400, разработанным десятилетие назад. Сейчас же США позиционируют F-35 Lightning II как военную технику новейшего поколения и впаривают ее союзникам. Об этом пишет The India Times.

Эксперты издания сравнили систему THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и С-400. Они признали, что американский комплекс способен эффективно противостоять ракетным атакам и перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты. Однако С-400 рассчитан на отражение более широкого круга опасностей с воздуха. В частности, он может сбивать американские истребители 5-го поколения F-35 Lightning II и F/A-18 Hornet, характеризуемые производителями как "малозаметные".

Это склоняет руководство Индии к закупке С-400. Однако Вашингтон открыто выступает против военного сотрудничества третьих стран с Россией. Пока он действует мягко: на 6 июля запланированы американо-индийские переговоры по поводу поставок Дели комплексов THAAD. В то же время США уже дали понять, что контракт Индии с РФ обернется санкциями.

Ранее аналогичному шантажу подверглась Турция, однако Анкара не отказалась от С-400: "Вопрос закрыт", – заявил премьер страны Мевлют Чавушоглу.