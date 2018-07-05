Трамп раскомандовался в ОПЕК

Белый дом счел завышенными мировые цены на топливо

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) должна немедленно повлиять на стоимость бензина. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, сейчас топливо стоит слишком дорого, а международный нефтяной картель ведет себя так, будто все в порядке.

"Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, а они не делают практически ничего, чтобы помочь", – грозно высказался Трамп на своей странице в Twitter. Особое недовольство главы Белого дома вызвал тот факт, что ряд членов ОПЕК пользуются поддержкой США. Взамен же ничего не дают: "Соединенные Штаты защищают некоторых из них за мизерные деньги. Но это должна быть улица с двусторонним движением. СНИЗЬТЕ ЦЕНУ НЕМЕДЛЕННО!", – буквально проорал Трамп, написав целое предложение большими буквами.

В 2016 г. производители нефти в формате ОПЕК+ (Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея, Эквадор и Россия) решили снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки, чтобы остановить пресыщение рынка и поднять цены на "черное золото", которые опустились до 30 долларов за баррель. Мера оказалась действенной – сейчас баррель стоит более 77 долларов за баррель. В связи с этим участники ОПЕК+ в июне договорились увеличить совокупную добычу на 1 млн баррелей в сутки. Трамп обвинил членов картеля в манипулировании рынком.