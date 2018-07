Трамп раскомандовался в ОПЕК

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) должна немедленно повлиять на стоимость бензина. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, сейчас топливо стоит слишком дорого, а международный нефтяной картель ведет себя так, будто все в порядке.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW!