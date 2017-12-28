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В 2017 году нашли рекордный минимум нефти

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Klein
Эксперты бьют тревогу: добыча черного золота может существенно упасть

Всего 6,7 млрд баррелей нефти было добыто в 2017 году, это самый низкий показатель за более чем 70 последних лет, сообщает журнал JPT.

"Мы не видели ничего подобного с 1940-х годов", - рассказала старший аналитик норвежской компании Rystad Energy Соня Млада Пассос.

Эксперты считают, что уменьшение разведанных запасов нефти связано с резким понижением цены на черное золото. 

По мнению Пассос, из небольшого объема найденных в 2017 году запасов нефти около миллиарда баррелей никогда не будут добыты, так как при текущем уровне цен это попросту нерентабельно. 

При этом специалисты подчеркивают, что обнаруженные в уходящем году залежи сырья только на 11% покрыли объем добытых нефти и газа. Для сравнения, в 2012 году это соотношение превышало 50%. В целом, в последний раз объем добытых нефти и газа равнялся количеству  вновь разведанных запасов в 2006 году.

 Тем не менее, в уходящем году геологи разведали крупные месторождения нефти в Сенегале, Мексике и Гайане.  

Светлана БОГДАНОВА
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