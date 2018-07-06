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"Единая Россия" займется случаями завышения стоимости квартир

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Закон о новой системе финансирования жилищного строительства не может являться причиной существенного роста цен

Все случаи необоснованного повышения стоимости жилья в новостройках будут выявлены. Следить за этим будет рабочая группа президиума генсовета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков. По каждому обнаруженному факту совместно с Минстроем и региональными властями будут приниматься необходимые меры. Об этом заявил руководитель рабочей группы, первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Он подчеркнул, что попытки застройщиков свалить повышение цен на принятый закон о новой системе финансирования жилищного строительства не имеют под собой оснований.

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"Закон меняет модель жилищного строительства, а не экономику стройки. Поэтому напрямую на цену квартир изменения в долевом строительстве не должны сильно влиять", – указал депутат. В то же время он признал, что в стоимость метра заложено много факторов: "Это и стоимость стройматериалов, и плата за подключение к коммунальной инфраструктуре, и соблюдение правил землепользования и застройки. Чем меньше административных барьеров, тем быстрее к застройщику возвращаются вложенные средства", - пояснил Сидякин.

Принятый закон лишает застройщиков возможности создавать "пирамиды", когда на деньги новых дольщиков сначала достаиваются старые проекты. "Поправки, которые прописаны в законе, дополнительно гарантируют, что деньги дольщика обязательно будут направлены на строительство именно его дома", – указал парламентарий. При этом собирать средства граждан застройщик отныне может только на специальном эскроу-счете аккредитованного банка. И воспользоваться прибылью у него получится только после того, как дом будет сдан и квартиры переданы владельцам.

Защищающий дольщиков закон вступил в силу с 1 июля 2018 года. На переходный период до 1 июля 2019 г. он носит добровольный характер, затем использование эскроу-счетов при привлечении средств дольщиков станет обязательным. Некоторые застройщики уже предупредили, что поднимут цену на новые квартиры.

Николай ВИКТОРОВ
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