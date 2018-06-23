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Вячеслав Володин пообещал помочь обманутым дольщикам

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Спикер лично займется этой проблемой

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин во время заседания рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков в правительстве Саратовской области отметил, что лично займется этим вопросом.

"Предлагается замкнуть контроль над домами, где просматривается перспектива достройки, на мэрах городов и министрах, а мы с Валерием Васильевичем займемся домами, которые реально неподъемные", – цитирует его "СарИнформ".

Володин подчеркнул, что если решить эту проблему не получится, то в августе пройдет очередная встреча. Он пообещал выполнить все обязательства перед дольщиками.

"Сдавать мы будем все дома, обязательства перед вами постараемся выдержать. По некоторым домам, где есть только земельный участок, не знаю, стоит ли ими заниматься, может быть, лучше предоставить людям уже готовые квартиры", – добавил спикер Госдумы.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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