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Цены на квартиры подскочат через два дня

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
В России вступают в силу новые правила продажи жилья

Квартиры в новостройках подорожают.  Это не просто прогноз аналитиков рынка – это откровенное предупреждение застройщиков. И дело не в инфляции или колоссальном спросе на жилье. С 1 июля начинают действовать меры, которые должны свести на нет риски дольщиков. В итоге раскошелиться придется всем покупателям новых квартир.

Итак, с 1 июля граждане не смогут купить жилье на этапе строительства и тем более котлована. По закону, реализация квартир будет разрешена только в готовых домах, которые уже приняла комиссия. Заменить средства дольщиков, которые сейчас составляют до 90% инвестиций в стартующий проект, застройщику предлагается банковскими кредитами, пишут "Ведомости". Это – первое повышение расходов строительных компаний, которое они, конечно же, потом возместят, включив в конечную цену за метр.

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Второй момент – страховка строительных компаний от банкротства вырастет в 5 раз.

При этом, на рынок строительства жилья отныне будут допускать только компании с трехлетним стажем. За ними не должно числиться никаких долгов, кроме кредита по конкретному объекту. И объект этот должен быть единственным: пока не будет сдан один жилой комплекс, разрешений на возведение новых домов не дадут.

Ожидается, что данные меры помогут отсеять слабые компании, которых может выбить из колеи любой кризис, и государству не придется расхлебывать последствия в виде жалоб обманутых дольщиков. Сейчас таковых в России, по официальным данным Минстроя, около 80 тыс.человек. По неофициальным – тысяч 200, пишет URA.RU.

Теперь недостроев быть не должно. Но и квартиры подорожают процентов на 10-20. Такая вот плата за спокойствие. 

Вера СВЕТЛОВА
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