Стоимость фармацевтических препаратов увеличилась почти на 10%

В прошлом году стоимость большинства медикаментов в российских аптеках выросла. Понизились цены лишь на одну группу лекарств, зато самых нужных. Такими данными с общественностью поделилась Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).



Согласно отчету ведомства, цены на лекарственные средства двигались разнонаправленно. При этом подорожание оказалось гораздо более заметным, чем удешевление.

"В 2017 г. уровень розничных цен на ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) амбулаторного сегмента снизился в целом по России на 1,8%. Цены на лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, в 2017 г. повысились на 9,3%", – указывается в документе.

Ситуация с обеспечением лекарствами льготных категорий граждан остается стабильной, сообщили в Росздравнадзоре. "Доля лекарств на отсроченном обеспечении остается на уровне прошлого года и составляет 0,01%", – говорится в отчете.

Власти пытаются повысить доступность лекарственных средств путем введения всевозможных норм и правил для розничных торговцев медикаментами. Однако далеко не все они вступают в силу. Так, на днях Госдума отклонила законопроект, обязывающей аптеки – под страхом административного штрафа до 10 тыс. руб. – размещать в доступном для потребителей месте информацию о наличии и стоимости препаратах из перечня ЖНВЛП. Депутаты прислушались к мнению правительства, которое раскритиковало инициативу, сославшись на то, что аптеки сегодня и так обязаны сообщать покупателю цены на лекарства.

Торговцы лекарственными средствами опасаются планов по введению запрета на рекламу медикаментов по телевидению. Представители аптечных сетей говорят, что от этого проиграют все: телеканалы лишатся десятков миллиардов рублей рекламной прибыли, производителям лекарств будет сложнее выводить новые препараты, их реклама уйдет в слабо контролируемый властями интернет. В конечном счете стоимость препаратов для конечного потребителя повысится.

В конце января законопроект о запрете рекламы лекарств на радио и ТВ внесли в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским. В пояснительной записке к документу отмечается, что 60% россиян предпочитают самолечение, которое, по данным ВОЗ, занимает пятое место среди причин смертности. В ЛДПР считают, что самолечению во многом способствует навязчивая реклама препаратов.