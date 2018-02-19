Россиян оставят без аптек
Аптечные сети по всей стране могут почти вдвое сократить
число торговых точек. Это произойдет в том случае, если будет принят закон, по
которому безрецептурные лекарства разрешат продавать в продуктовых магазинах.
Небольшим региональным сетям и вовсе грозит полное разорение.
О готовности закрыть большое число аптек уже заявила сеть "Ригла", которая работает в 47 регионах под брендами "Ригла", "Будь здоров!" и "Живик", передает "КоммерсантЪ". Сейчас у нее 1,86 тыс. точек, но 743 объекта находятся в непосредственной близости от супермаркетов. Если поправки в закон будут приняты, вероятно, от аптек рядом с продуктовыми придется избавиться, сообщили в компании.
В первую очередь, пострадают 250 объектов в малых городах. Та же судьба ждет сеть "Неофарма" (бренды "Неофарм" и "Столичка") – из 462 аптек закрытию подлежат 143, расположенные в небольших населенных пунктах.
Законопроект о продаже безрецептурных лекарств в продовольственных магазинах был представлен Минпромторгом в конце 2017 года. Его обсуждали в правительстве еще с 2014 г., ее инициатором выступил вице-премьер Игорь Шувалов. В пояснительной записке к проекту закона сказано, что продажа в магазинах безрецептурных лекарств приведет к развитию конкуренции и снижению цен на отдельные категории лекарств.
Аптечные игроки выступают против инициативы. Публичное обсуждение законопроекта завершилось 17 января, против него проголосовало 99,55% экспертов, сообщили в "Деловой России". Участники аптечного рынка указывают на неравные условия: сетевым магазинам разрешат оформлять лицензию на фармацевтическую деятельность на юридическое лицо, в то время как аптечные сети получают лицензии для каждой точки. А в Минздраве говорят, что гастрономы, скорее всего, не смогут обеспечить необходимые условия хранения и отпуска лекарств.
Аптекари не согласны с мнением ФАС, которая заявила, что законопроект поможет снизить цены на лекарства. Наоборот, сетям придется повысить цены, чтобы компенсировать потери от ухода части клиентов в супермаркеты. По оценке участников рынка, рост стоимости может составить 11-16%. В этом случае покупатели будут вынуждены переплатить в год от 51,5 до 74,9 млрд рублей.
Однако некоторые эксперты также считают, что, поскольку из-за этого решения конкуренция обострится, "цены на безрецептурные лекарства пойдут вниз", пишет EG.RU. И покупатели только выиграют.
С начала года больше 170 ветеранов-льготников из Московской области получили лекарства на дом. А планируют доставить необходимые препараты 3,5 тысячам человек, пишет "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.
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