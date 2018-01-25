Лечиться смогут только богатые

Госрегулирование привело к подорожанию лекарств

Лекарственные препараты отечественного производства в 2017 г. стали дороже на 7%. Таковы данные, основанные на сообщении Минпромторга. Причем цены задирают не торговые сети, а фармацевтические компании.

Дешевых российских лекарств сегодня днем с огнем не отыскать. Они не выгодны ни торговым сетям - возни много, а прибыль мизерная, - ни производителям. По словам исполнительного директора фармкомпании "Полисан" Евгения Кардаша, дешевые препараты невыгодно производить, потому что затраты на них растут быстрее, чем цена, пишут "Известия".

Впрочем, по его мнению, старые копеечные препараты покупателям также не нужны. "Дешевые препараты устарели в плане качества, поэтому российские производители постепенно отказываются от них. А новые препараты улучшенного качества стоят дороже", - пояснил он.

Впрочем, эксперты указывают и на другую причину роста цен на лекарства: таким образом производители пытаются компенсировать упущенную выгоду из-за госрегулирования в сфере жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Власти серьезно взялись за эту сферу и сейчас контролируют и отпускные цены с заводов на эту категорию медикаментов, и устанавливают предельные наценки опта и розницы.

Поэтому в 2017 г. ЖНВЛП даже подешевели в среднем на 1,8%. Учитывая, что отечественные фармацевты производят 84% ЖНВЛП, им приходится оставаться на плаву за счет оставшейся доли производимых препаратов.

В результате привычный парацетамол и анальгин в аптеках влетает уже в копеечку. А средство посерьезнее стоит уже столько, что позволить его себе могут только работающие, более того - прилично зарабатывающие россияне, а никак не пенсионеры или слабые здоровьем люди.

К тому же иностранные поставщики не отстают: в прошлом году зафиксирован рост цен на импортные лекарства на 14%. Зато перебоев с поставками не наблюдается - после кризиса 2015 г. зарубежные компании активно возвращаются на российский фармацевтический рынок. Естественно, с дорогой продукцией.