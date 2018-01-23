Цены на топливо так взлетели вовсе не из-за дороговизны производства

На формирование цен влияют несколько факторов, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В их числе сезонный спрос на нефтепродукты, рост мировых цен на нефть и отраслевых издержек нефтекомпаний, а также объем производства нефтепродуктов.

В России высокие цены на топливо связаны прежде всего с большой налоговой нагрузкой на нефтедобытчиков. По данным ФАС, налоги составляют 65% от конечной цены на литр бензина для авто.

За последние три года налог на добычу полезных ископаемых увеличивали трижды: с 1 января 2015 г. на 273 руб. за тонну добытой нефти (55,4%), с 1 января 2016-го на 91 руб. за тонну (11,8%), с 1 января 2017-го на 62 руб. за тонну (7,2%). Аналогичное повышение произошло и в 2018 году.

Кроме того, отечественные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) закладывают в стоимость продукта расходы на плановые профилактические и ремонтные работы. Еще одним значимым фактором ФАС назвало условия мелкооптовой продажи топлива независимым хозяйствующим субъектам и достаточное количество емкостей для создания резервов.