Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В 2017 году россияне стали больше пить

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Gyngazov
Опубликованные ранее данные о падении продаж национального алкогольного напитка оказались, мягко говоря, неточными

Объем реализации винно-водочной продукции в 2017 году вырос, заявил представитель Росалкогольрегулирования (РАР) Александр Куликов. При этом он сослался на достоверные данные деклараций.

Получается, что Национальный союз защиты прав потребителей дал ложные сведения о реализации спиртного напитка. По их данным, в 2017 г. продали 67,5 млн декалитров водки. Это на 16,6% меньше по сравнению с 2016 годом. А вот в РАР утверждают, что сбыт ликеро-водочного изделия вырос на 9,5%. При этом реализация вина увеличилась не на 71%, как утверждали источники "Интерфакса", а всего лишь на 2,3%, передает РБК.

По теме

В РАР отмечают, что искажение фактов произошло из за того, что система учета, на которую ссылаются в Национальном союзе защиты, заработала только в июле 2017 года, поэтому они не посчитали еще 6 месяцев. 

Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев подчеркнул, что рост продаж водки все же замедлился по сравнению с прошлым годом. И это в первую очередь связано с заморозкой ставок водочного акциза. Косарев утверждает, что в 2018 году производство алкогольного продукта увеличится на 10%.


Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Звезды уносят ноги с ТНТ

"Война" телеканалов набирает обороты

Войну с Россией Украина проиграет за неделю

Украинский дипломат и политолог трезво оценил шансы Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей