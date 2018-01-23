Опубликованные ранее данные о падении продаж национального алкогольного напитка оказались, мягко говоря, неточными

Объем реализации винно-водочной продукции в 2017 году вырос, заявил представитель Росалкогольрегулирования (РАР) Александр Куликов. При этом он сослался на достоверные данные деклараций.

Получается, что Национальный союз защиты прав потребителей дал ложные сведения о реализации спиртного напитка. По их данным, в 2017 г. продали 67,5 млн декалитров водки. Это на 16,6% меньше по сравнению с 2016 годом. А вот в РАР утверждают, что сбыт ликеро-водочного изделия вырос на 9,5%. При этом реализация вина увеличилась не на 71%, как утверждали источники "Интерфакса", а всего лишь на 2,3%, передает РБК.

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В РАР отмечают, что искажение фактов произошло из за того, что система учета, на которую ссылаются в Национальном союзе защиты, заработала только в июле 2017 года, поэтому они не посчитали еще 6 месяцев.



Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев подчеркнул, что рост продаж водки все же замедлился по сравнению с прошлым годом. И это в первую очередь связано с заморозкой ставок водочного акциза. Косарев утверждает, что в 2018 году производство алкогольного продукта увеличится на 10%.



