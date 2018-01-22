В России обрушились продажи водки

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Всего в 2017 году продали 67,5 млн декалитров водки. Это на 16,6% меньше по сравнению с 2016 годом. Также существенно снизилась реализация
ликероводочных изделий до 25 градусов. Она упала более чем на 43,4%.
Коньяк и виноградное вино в России покупали примерно также как и в 2016 году. Их сбыт сократился всего на 1,1% и на 7% соответственно, передает "Интерфакс".
На замену водке, однако, пришла другая алкогольная продукция. В 2017 году резко возросли продажи фруктовых вин на 71,8 %. Такой небывалый спрос эксперты связали с тем, что доходы россиян упали. В тоже время качество недорогой винодельческой продукции возросло, что привлекло множество покупателей.
Ранее Минсельхоз предложил установить минимальную стоимость бутылки натурального вина в 2018 году. Увеличение цены до 180-190 рублей призвано улучшить качество продукции, но может сильно отразится на ее продажах.
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