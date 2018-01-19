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Цены на отдых в Турции взлетят

Фото: GLOBAL LOOK press/Martin Siepmann
Дешевого отдыха больше не будет

Турецкий туристический бизнес планирует повысить цены на отдых, так как сезон 2017 года оказался очень удачным. Глава Ассоциации отельеров Средиземноморя Эркан Ягджи рассказал изданию The Hurriet Daily News, что в прошлом году Турцию посетило больше российских туристов, чем в 2014 году. По его словам, на турецких берегах отдохнули около 4,7 млн россиян.

Всего в 2017 году в Анталье побывали более 10 млн иностранных туристов, это на 56% больше, чем в 2016 году, в целом в Турцию приехали отдохнуть 32 млн туристов. Неудивительно, что цены на отдых в этой стране в 2018 году вырастут.

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Ягджи добавил, что в ушедшем году мировая туристическая индустрия выросла на 7% - в мире зафиксировали 1, 32 млрд путешественников. Главным туристическим направлением стала Европа.

По мнению главы Ассоциации, необходимо соблюсти баланс между ценой и качеством обслуживания. "Цены нужно повысить, однако следует сделать это постепенно", - считает Ягджи.

Турция серьезно пострадала от обострения отношений с Россией. В 2016 году страну посетило рекордно никое количество россиян. 

Светлана БОГДАНОВА
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