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Июль огорчит россиян ценами на ЖКХ и лишит обеда

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Второе полугодие начнется с неприятных сюрпризов

Середина лета, по давней российской традиции, – это время повышения цен. Нынешний год – не исключение. Главная увеличившаяся статья расходов, которая коснется всех без исключения жителей РФ, – счет за ЖКХ.

С 1 июля средний платеж за коммуналку вырастет на 4,1%. Однако это общая цифра, населению же надо смотреть на тарифную сетку по конкретному региону. Так, жителям Санкт-Петербурга и Якутии придется платить больше на 6% в месяц. Москвичам и жителям Кировской и Новгородской областей – на 5,5%. Меньше всего это затронет  Северную Осетию и Новосибирскую область – там рост тарифов ЖКХ составит всего 3%.

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С одной стороны, прибавка ненамного превышает уровень инфляции. С другой – практически полностью "съест" индексацию, которую провели весной для пенсионеров, отметил в беседе с "МК" ведущий аналитик ГК ТeleTrade Марк Гойхман.

При этом россиянам надо быть готовыми к очередному подорожанию ЖКХ со следующего года. Как пишет URA.RU, с 1 января 2019 г. плата за вывоз и утилизацию мусора в среднем по регионам увеличится на 12%. Для россиян это означает +1% к счету за коммуналку.

На этом фоне повышение с июля акцизов на табачные изделия кажется малозначительной новостью. В отличие от жилья, сигареты – не обязательная статья расходов. Но тем, кто курит, надо понимать, что увеличение акциза на 10% приведет к подорожанию сигарет в среднем на 5 рублей за пачку.

Что касается глобальных трат, то тут тоже новости не из приятных. С 1 июля станут дороже квартиры в новостройках. Как писало "Утро", произойдет это из-за того, что теперь застройщиков лишили возможности привлекать в качестве соинвесторов граждан. Средства на строительство дома компаниям придется брать исключительно у кредитных организаций, а выставлять квартиры на рынок разрешат только, когда дом будет сдан.

Правда, в этой бочке дегтя есть ложка меда. С 1 июля появится такое понятие как электронная закладная, которая будет использоваться при выдаче ипотечного кредита. В документе будут отражаться сведения о залогодателе и о заемщике, дата и места заключения кредитного договора, сумма и срок ее уплаты, а также описание имущества, купленного в ипотеку. По мнению "РГ", это первый шаг к оформлению в России ипотеки онлайн.

Вообще, цифровые технологии становятся неотъемлемой частью российского бизнеса. С 1 июля все организации и индивидуальные предприниматели в сфере розничной торговли и общественного питания обязаны перейти на онлайн-кассы. С их помощью все сведения о продажах сразу передаются в налоговую службу, что облегчает компаниям ведение отчетности, но и лишает лазеек для махинаций.

С 1 июля также банки обязаны уведомлять ФНС о поступлениях денег на счета россиян. Впрочем, пока платить подоходный налог с внесенных наличными сумм не придется. Нововведение коснется только счетов в драгоценных металлах. Однако в дальнейшем не исключается расширение действия закона.

Тут уместно добавить, что со следующего месяца абсолютно все бюджетники переходят на карты "Мир". Студентам и сотрудникам, которые до сих пор получали стипендии и зарплаты через зарубежные платежные системы, необходимо срочно позаботиться о получении отечественной карты.

И на закуску. Россиянам дали законное право требовать оплату за сверхурочные. Теперь работа в выходные и праздничные дни официально оплачивается в двойном размере. Однако те же изменения в трудовом кодексе многих лишают обеда: по новой норме, сотрудникам, рабочий день которых составляет до 4 часов, перерыв на еду не положен. 

Николай ВИКТОРОВ
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