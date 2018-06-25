Дома посидим: отдых за границей сильно подорожает

К зиме взлетит стоимость турпутевок

Россияне, готовящиеся к туристическим поездкам, могут ощутить на собственном кошельке рост цен на топливо, так как стоимость путевок может увеличится на 10%, считает советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

"Если рост цен на топливо в стране продолжится, то это приведет уже в осеннем и зимнем сезоне к повышению цен на туристический продукт", – цитирует его РИА "Новости".

Эксперт заметил, что те путешественники, кто заранее озаботился приобретением путевок, могут не беспокоиться. Компании не станут перекладывать на них финансовые потери. "Более того, большинство туроператоров пока берут эту нагрузку, связанную со скачком цен, на себя и не перекладывают ее на туристов", – отметил он, добавив, что если рост стоимости топлива продолжится, то удорожание путевок неизбежно, "так как работать в ущерб собственному бизнесу никто не будет".

Цены на топливо резко влетели в России в мае. В связи с этим правительство РФ приняло решение о снижении акцизов, а также договорилось с нефтяными компаниями о их "заморозке". Результатом таких действий стала остановка роста стоимости моторного топлива, напоминает "Комсомольская правда".