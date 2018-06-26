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Цены на продукты растут с удвоенной скоростью

Фото: GLOBAL LOOK press
В России продукты дорожают быстрее, чем в Европе

Стоимость продуктовой корзины бьет по карману. Всплеск цен зафиксирован в конце прошлого года. Однако их рост не прекратился.

С января по май продукты на прилавках российских магазинов подорожали на 2,1%, тогда как жители в странах Евросоюза стали тратить на еду всего на 1,1% больше. Такие данные приводит Росстат.

В нашей стране только хлеб, крупы и мясо не прибавили в цене за пять месяцев, но и не сбросили. Зато Европа покупает булочки на полпроцента дороже, а мяса – на 0,1%.

А в остальном мы впереди планеты всей. Овощи и фрукты подскочили в цене почти на 15% и более 9% соответственно. ЕС увеличил их стоимость на 2,7% и 6,7%.

Несладко пришлось и сладкоежкам. Их любимые лакомства теперь продаются без малого на 2% дороже. Европейцы пострадали куда меньше – всего на 0,4%.

Ценник молочки, сыров и яиц незначительно подрос – лишь на 0,3%. Однако в Европе он на ту же цифру снизился.

Эту разницу россияне компенсировали морепродуктами, которые у нас прибавили 1,1%, а за рубежом – на 0,2% больше. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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