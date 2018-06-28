Россияне отказывают себе в простых удовольствиях

Люди экономят даже на мелочах

Индекс "Кофе с молоком" (КсМ) подсчитывает, сколько россияне закупили шоколада, кофе, молока, воды в бутылках и изменение цен на эти продукты. Статистика показала, что в мае, по сравнению с апрелем, индекс уменьшился на 1,4 %, а за год на 4,2 %. Об этом сообщается в статье холдинга "Ромир".

Воды купили меньше на 1,2%, шоколада – на 4,3 %, молока – 3,2, но индекс приобретения кофе вырос на 1,7%. При этом цены заметно повысились только на бутылки с водой на 3,2 %. Сладости подешевели на 0,3%, молоко на 1,6 % – сообщается в исследовании.

Однако в Москве в мае стоимость шоколада и воды сильно увеличилась (1,1 % и 4,5 %), кофе и молоко, наоборот, теперь стоят меньше (минус 0,9% и 3,9%).

Эти продукты не являются товарами первой необходимости, поэтому исследователи выбрали именно их для исследования. Индекс рассчитывают с помощью показателей скан-панелей домохозяйств компании.