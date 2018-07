Президент США Дональд Трамп уверен, что американская экономика переживает сейчас свои лучшие времена.

Об этом лидер Белого дома написал в своём микроблоге в Twitter.

Он отметил, что "с экономикой, наверное, происходит самое лучшее, что могло быть раньше", а также указал, что страна переживает лучшие времена "ещё до исправления самых худших и несправедливых торговых сделок, которые были когда-либо сделаны".

Американский президент добавил, что за пересмотр указанных сделок выступает большинство стран.

The economy is doing perhaps better than ever before, and that’s prior to fixing some of the worst and most unfair Trade Deals ever made by any country. In any event, they are coming along very well. Most countries agree that they must be changed, but nobody ever asked!