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Трамп порадовался успехам экономики США

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Глава Белого дома не видит проблем с огромной задолженностью страны

Президент США Дональд Трамп уверен, что американская экономика переживает сейчас свои лучшие времена.

Об этом лидер Белого дома написал в своём микроблоге в Twitter.

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Он отметил, что "с экономикой, наверное, происходит самое лучшее, что могло быть раньше", а также указал, что страна переживает лучшие времена "ещё до исправления самых худших и несправедливых торговых сделок, которые были когда-либо сделаны".

Американский президент добавил, что за пересмотр указанных сделок выступает большинство стран.

По всей вероятности, Трамп забыл о прогнозе, который сделал конгрессмен-республиканец Энди Биггс. Сенатор сообщил, что если страна не пойдет на значительное сокращение госрасходов, то ее ждет дефолт через 8-10 лет. Он также подчеркнул, что "долговая бомба" США может полностью уничтожить экономику.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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