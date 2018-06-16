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Экономике США предсказали конец

Фото: GLOBAL LOOK press/Valdir De Oliveira
Американцы влезли в большие долги, что серьезно ударит по стране

Конгрессмен-республиканец Энди Биггс утверждает, что США ждет дефолт через 8-10 лет. Чтобы этого избежать властям необходимо пойти на значительное сокращение госрасходов.

По его словам, бюджетные ассигнования в 2018 году составили $1,3 триллиона. Биггс утверждает, что они не должны быть больше $700 миллиардов.

"Каждый день промедления будет лишать нас каких-то вариантов, с помощью которых мы могли бы решить проблему и компенсировать дефицит. Вот в чем настоящая проблема: у нас структурный дефицит. Мы тратим больше, чем получаем, и вынуждены занимать деньги", – сказал он в эфире телеканала Fox News.

Энди Биггс подчеркнул, что "долговая бомба" Соединенных Штатов может полностью уничтожить экономику страны.

Казначейство США прогнозирует в 2018 году дефицит в размере $833 миллиардов, что на четверть больше, чем в 2017 году.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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