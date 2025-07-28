Бортич подогрела слухи о романе с актером Давидом Сократяном

С кем закрутила роман Саша Бортич – фото
Саша Бортич. Фото: соцсети
Эффектная блондинка снова счастлива в личной жизни

Актриса Саша Бортич впервые открыто подтвердила свои отношения с коллегой по актерскому цеху Давидом Сократяном. Поводом для обсуждений стала публикация в ее соцсетях, появившаяся вечером 24 июля: на снимках пара запечатлена в романтической обстановке, они держатся за руки, обнимаются и целуются.

На фотографиях эффектная блондинка позирует в белом платье с открытыми плечами и жемчужным ожерельем, а молодой человек – в темных брюках и черной майке.

Подпись к посту была загадочной: актриса заявила, что якобы это просто рекламная съемка, где им предложили изобразить влюбленных. Однако поклонники восприняли кадры как явное подтверждение их романа. Мужчина в комментарии поблагодарил девушку за съемку и намекнул на продолжение плодотворного сотрудничества. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Молодой артист знаком зрителям по ролям в сериалах "Курьеры", "Неверные" и "Любовь Советского Союза". С Сашей Бортич он ранее не работал.

Давид Сократян. Фото: Legion-Media

У 30-летней актрисы за плечами два брака: сначала с рэпером Вячеславом Воронцовым, затем с предпринимателем Евгением Савельевым, от которого у нее сын. После второго развода блондинка не рассказывала о своей личной жизни, и лишь сейчас дала понять, что в ее сердце снова кто-то есть.

О том, что между парой не просто дружба, начали говорить за несколько недель до публикации, когда их увидели вместе на одном из светских мероприятий.

К слову, ранее появилась информация о романе Анджелины Джоли с Джонни Деппом.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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