Джоли заподозрили в тайных отношениях с Деппом

Джоли заподозрили в тайных отношениях с Деппом
Фото: Raph_PH / wikimedia.org
Одиноких актеров объединил пережитый скандальный развод

Несколько лет назад у Анджелины Джоли был бурный роман с Джонни Деппом, и до сих пор артисты ищут встречи, если оказываются в одном городе, утверждают источники. По их словам, химия между знаменитостями возникла во время съемок фильма "Турист". 

Инсайдеры говорят, что в последнее время Депп и Джоли виделись, по меньшей мере, дважды – в Лондоне и Лос-Анджелесе, приложим массу усилий, чтобы это осталось в тайне.

"Они встречаются в частных апартаментах, в шикарных ресторанах и скромных клубах и ведут себя спокойно, но их отношения застревают в зоне флирта на долгие годы", – поделились знакомые.

Тем не менее, Анджелина настроена по отношению Джонни серьезно – она хочет, чтобы эти отношения переросли в полноценный роман. Актер не против, поскольку давно испытывает страстные чувства к звезде. Некоторые друзья артиста полагают, что из-за своей влюбленности к Джоли он когда-то и закрутил роман с Эмбер Херд – она очень напоминала ему об актрисе.

Источник: Radar Online

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