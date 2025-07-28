Раскрыто состояние Преснякова после падения с самоката

Раскрыто состояние Преснякова после аварии
Фото: АГН "Москва"
Артист повредил руку и ногу

Артист Владимир Пресняков решился на авантюру – он согласился покататься на самокатах вместе с младшими сыновьями, однако веселая семейная прогулка закончилась аварией. Певец упал с устройства и получил различные повреждения. Об этом он сообщил несколько дней назад в своих соцсетях.

Знаменитость рассказывал, что после падения у него были повреждены рука и нога, которые пришлось перебинтовать. Тем не менее, о своем решении покататься сыновьями 57-летний Пресняков не жалеет. По его словам, более важным было совместное время с детьми.

Представитель артиста Анна Исаева рассказала, что спустя почти полторы недели после падение состояние Владимира хорошее, он идет на поправку и на здоровье не жалуется. 

"Сейчас все нормально", – отметила она.

До этого, в июне, Пресняков второй раз отметил свадьбу со своей супругой Натальей Подольской. Знаменитости устроили пышное торжество, на которое пригласили много знаменитостей. Вечеринку решили устроить по случаю 15-летней годовщины брака.

Источник: АиФ
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