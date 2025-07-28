Раскрыто состояние Преснякова после падения с самоката

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Артист Владимир Пресняков решился на авантюру – он согласился покататься на самокатах вместе с младшими сыновьями, однако веселая семейная прогулка закончилась аварией. Певец упал с устройства и получил различные повреждения. Об этом он сообщил несколько дней назад в своих соцсетях.
Знаменитость рассказывал, что после падения у него были повреждены рука и нога, которые пришлось перебинтовать. Тем не менее, о своем решении покататься сыновьями 57-летний Пресняков не жалеет. По его словам, более важным было совместное время с детьми.
Представитель артиста Анна Исаева рассказала, что спустя почти полторы недели после падение состояние Владимира хорошее, он идет на поправку и на здоровье не жалуется.
"Сейчас все нормально", – отметила она.
До этого, в июне, Пресняков второй раз отметил свадьбу со своей супругой Натальей Подольской. Знаменитости устроили пышное торжество, на которое пригласили много знаменитостей. Вечеринку решили устроить по случаю 15-летней годовщины брака.
Песенка киевского верховода фактически спета
Противники Москвы не теряют надежды на победу