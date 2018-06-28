Президент Исламской Республики пообещал поставить США на колени

Тегеран никогда не уступит Вашингтону, предупредил Хасан Роухани. И добавил, что его страна сохранит национальное величие, в отличие от США, которые не выдержат волевой борьбы.

"Мы не будем капитулировать и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени", – заверил иранский лидер.

У Ирана есть некоторые экономические сложности, в частности, безработица, признал президент. И власти должны приложить больше усилий для урегулирования ситуации внутри страны, подчеркнул Хасан Роухани.

"Мы должны показать миру, что мы переживем проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру", – пояснил он.

Заявление лидера Исламской Республики прозвучало на фоне напряженной обстановки в стране, сложившейся из-за проблем в экономике.

В начале мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, подписанной в 2015 г. Ираном и шестеркой международных посредников – Россией, США, Британией, Китаем, Францией, Германией. По этим договоренностям, Тегеран должен был ограничить атомную деятельность в обмен на прекращение санкций.

Позже власти Соединенных Штатов расширяли ограничения против Ирана еще несколько раз. А 27 июня стало известно, что на территории ИРИ запущен завод по производству уранового концентрата, используемого в ядерной промышленности.

Остальные посредники не раз предостерегали США от подобного шага. К примеру, французский лидер Эммануэль Макрон говорил, что отказ Америки от ядерной сделки может привести к войне. Такое решение лишит мир одного из важнейших документов по режиму нераспространения ядерного оружия отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров. Также критиковали Вашингтон по этому вопросу в Лондоне и Берлине.

Накануне министр энергетики России Александр Новак прокомментировал призыв Америки не покупать иранскую нефть. По его словам, ситуация с приобретением у ИРИ черного золота Ирана наша страна будет оценивать с правовой точки зрения, напоминает "Пятый канал".