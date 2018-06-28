Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Иран осадит Америку

Хасан Рухани. Фото: kremlin.ru
Президент Исламской Республики пообещал поставить США на колени

Тегеран никогда не уступит Вашингтону, предупредил Хасан Роухани. И добавил, что его страна сохранит национальное величие, в отличие от США, которые не выдержат волевой борьбы.

"Мы не будем капитулировать и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени", – заверил иранский лидер.

По теме

У Ирана есть некоторые экономические сложности, в частности, безработица, признал президент. И власти должны приложить больше усилий для урегулирования ситуации внутри страны, подчеркнул Хасан Роухани.

"Мы должны показать миру, что мы переживем проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру", – пояснил он.

Заявление лидера Исламской Республики прозвучало на фоне напряженной обстановки в стране, сложившейся из-за проблем в экономике.

В начале мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, подписанной в 2015 г. Ираном и шестеркой международных посредников – Россией, США, Британией, Китаем, Францией, Германией. По этим договоренностям, Тегеран должен был ограничить атомную деятельность в обмен на прекращение санкций.

Позже власти Соединенных Штатов расширяли ограничения против Ирана еще несколько раз. А 27 июня стало известно, что на территории ИРИ запущен завод по производству уранового концентрата, используемого в ядерной промышленности. 

Остальные посредники не раз предостерегали США от подобного шага. К примеру, французский лидер Эммануэль Макрон говорил, что отказ Америки от ядерной сделки может привести к войне. Такое решение лишит мир одного из важнейших документов по режиму нераспространения ядерного оружия отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров. Также критиковали Вашингтон по этому вопросу в Лондоне и Берлине.

Накануне министр энергетики России Александр Новак прокомментировал призыв Америки не покупать иранскую нефть. По его словам, ситуация с приобретением у ИРИ черного золота Ирана наша страна будет оценивать с правовой точки зрения, напоминает "Пятый канал".

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Скрипалям платят за молчание

Сергей и Юлия заключили контракт с британской разведкой

Сборную Германии разнесли за позорную игру

Июнь - неудачный месяц для немцев в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей