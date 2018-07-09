Без паники: в Крыму появились новые проблемы

Полуостров будто пытается отвадить туристов

На побережье надвигается буря с сильным ветром, грозами, ливнями и градом. При этом в море смогут купаться только "моржи". Без подготовки в воде с семнадцатиградусной температурой можно подхватить воспаление легких.

Непогода в Крым явилась накануне и сразу обесточила север полуострова. Без благ цивилизации остались села в Джанкойском районе: Крымка, Ударное, Жилино, Орденоносное, Марьино, Лобаново, Ясный и Луганское.

Аварийная сводка появилась на сайте ГУП "Крымэнерго". Там же сообщалось еще о ряде "пострадавших".

Не радует и прогноз на ближайшее будущее. Штормовое предупреждение по-прежнему актуально. К тому же краснодарское побережье "избавляется" от своих водных масс. Совсем скоро море в Крыму существенно охладится, ведь в Краснодарском крае температура Черного моря была чуть выше, чем Белого летом, – плюс 17 градусов.

"Водная масса, которая сейчас около Новороссийска, будет смещаться в сторону Анапы и постепенно уходить к крымским берегам. Скорее всего вода у крымских берегов будет попрохладнее, но не сказать, чтобы очень холодная. Завтра-послезавтра мы ждем экстремальную жару по краю – до 40 градусов, и вода будет интенсивно прогреваться", – рассказал "ТАСС" представитель гидрометцентра Краснодарского края.

Между тем отчаиваться не стоит, говорят специалисты. В не комфортном для купания море вполне можно поэкспериментировать с закаливанием. Известный факт: при погружении в холодную воду защитные силы организма повышают температуру тела до 40 градусов. Она, как мы знаем, губительна для вирусов, бактерий и больных клеток. Так что туристы в Крыму в ближайшие дни могут не только отдохнуть, но и позаботиться о своем иммунитете.