Ученые раскопали древний могильник с тысячами драгоценных артефактов

При строительстве федеральной автотрассы "Таврида" в окрестностях Севастополя сделано уникальное археологическое открытие. Строители обнаружили древний могильник, в котором хранились тысячи ценных артефактов. Об этом журналистам рассказал сотрудник Института археологии РАН Алексей Свиридов.



По маршруту строительства новой дороги, которая свяжет Севастополь и Симферополь с Крымским мостом, проводятся научные изыскания на предмет археологических памятников. На одном из участков, сделав шурф, автодорожники нашли нетронутое захоронение. Оно насчитывает порядка 200 могил.

Специалисты сходятся во мнении, что перед ними - позднескифское погребение II-IV вв. нашей эры. Найденные предметы "позволят восстановить историю Крыма римского периода и воссоздать картину жизни поздних скифов в этот временной отрезок, их культуру, традиции и обрядность", заявили ученые.

"Это не рядовое погребение рядового человека. Мы имеем богатый погребальный инвентарь, мы видим, что на грудной клетке присутствует крупная лучковая фибула, на левой руке – бронзовый браслет, в районе правой руки мы видим раздавленный, но великолепно выполненный сосуд из стекла", - сообщил Свиридов в эфире НТВ.

В могилах найдены стеклянные кубки, керамика, римские монеты, оружие и украшения. Точное количество найденных артефактов пока не определено. Но уже сейчас ясно, что они представляют огромную научную ценность. Предметы пополнят коллекции музеев не только Крыма, но и других регионов России.

Находка вызвала огромный интерес у археологов. Сейчас на месте раскопок трудится порядка 50 ученых. Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко охарактеризовал открытие, как "крупную археологическую сенсацию, большое археологическое открытие, важное не только для Крыма, но и для всей археологии России".

"Погребальный инвентарь, который удалось увидеть, это уникальные вещи примерно такого же класса, как попали на выставку в Амстердам ("скифское золото"). Сохранность некрополя поражает. Огромное количество погребального инвентаря поможет представить, как выглядели другие некрополи нашего полуострова, которые подверглись разграблениям. Анализ погребального инвентаря и полевой документации приведет еще к не одному археологическому открытию", – передает слова Майко агентство "Крыминформ".

Масштабные археологические раскопки по траектории трассы "Таврида" стартовали прошлой весной. Для их проведения Институт археологии РАН сформировал Крымскую новостроечную археологическую экспедицию. Предварительные разведки вдоль будущей трассы, протяженность которой составит 250 км, археологи провели еще в прошлом году. Они зафиксировали десятки археологических памятников, о существовании многих из которых ранее известно не было.

"Скифским золотом" СМИ называют собрание из 2111 экспонатов выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая с февраля по август 2014 г. проходила в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Среди экспонатов были украшения из драгоценных металлов, оружие и предметы быта. Экспонаты должны были вернуться на полуостров до 1 июня 2014 г., но после "крымской весны" о своих правах на них заявила Украина. Дело дошло до суда, и в декабре 2016 г. нидерландская Фемида приняла решение передать коллекцию Украине. Крымские юристы обжаловали это решение.