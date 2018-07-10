Крыму грозит опасность

Службы спасателей приведены в повышенную готовность

Режим чрезвычайной опасности введен в восточных районах Крыма. Связано это с высокой вероятностью пожаров в регионе. Режим объявлен на 11 - 13 июля, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Республике Крым.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 11 по 13 июля в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – предупреждают спасатели.

В связи с этим гражданам запрещено разводить костры, в том числе пользоваться мангалами на природе вблизи деревьев. Нельзя также запускать фейерверки, жечь сухую траву на полях и огородах. Даже непотушенный окурок может привести к большому бедствию, предупреждают в экстренных службах.

В связи с этим гражданам запрещено разводить костры и даже пользоваться мангалами на природе вблизи деревьев. Нельзя также запускать фейерверки, жечь сухую траву на полях и огородах, оставлять стеклянную посуду или осколки на освещенной солнцем земле. Даже непотушенный окурок может привести к большому бедствию, предупреждают в экстренных службах.

В целом за минувшие сутки спасателям пришлось трижды выезжать на пожары, кроме того, было ликвидировано 23 загорания, сообщили в пресс-службе ведомства.