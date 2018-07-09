Киев тренирует "морских котиков" для совершения диверсий в республике

Украинский спецназ на учениях в Николаевской области отработал высадку подводного десанта в Крыму. По задумке Киева перед началом гипотетической атаки Украины на Крым в тылу российских войск объявятся украинские диверсионные группы. Они попытаются вывести из строя важнейшие элементы инфраструктуры Крыма и парализовать деятельность военных и военно-морских баз РФ.



Учения прошли в июне на полигоне 73-го морского центра специальных операций (МЦСпО) "Тендровская коса", сообщает "Свободная пресса". В учениях были задействованы более 100 подводных диверсантов из различных украинских силовых структур. В пресс-службе Национальной гвардии сообщили, что участники сборов "учились ориентированию по сигналам, буксировке группы под водой, ведению огня из специального подводного оружия… практиковались в захвате морского судна с помощью специального оборудования, десантировании пловцов с плавсредств и поднятии их на штурмовом ходу".

Работу водолазов обеспечивали средний десантный корабль, корабль управления Сил специальных операций Украины и скоростные штурмовые моторные лодки. Как украинцы собираются забрасывать диверсантов в Крым – непонятно, поскольку у МЦСпО не осталось в распоряжении ни одной подлодки.

По словам бывшего начальника Управления специальных операций Генерального штаба ВС Украины (2007−2012) полковника запаса Юрия Серветника, сверхмалые подводные корабли "приводились в движение от аккумуляторов, а эти аккумуляторы очень специфические, очень ценные и изготавливаются в России". После разрыва отношений с РФ украинцы не могут использовать свой минисубмарины. В этой ситуации диверсантов придется отправлять на надувной лодке, а при приближении к берегу они нырнут в воду и дальше поплывут используя индивидуальные подводные аппараты.

В распоряжении Киева даже после годов разрухи осталось несколько сотен, а то и тысяч бойцов морского спецназа. Так, Госпогранслужба Украины имеет два отряда спецназа под названием "Дозор-М". В планах у Киева подготовить еще семь таких отрядов для отражения угроз с моря. В подготовке и оснащении военных украинцам помогают кураторы из США.

С 2016 г. Украина активизировала тренировки "морских котиков". Боевая подготовка украинского морского спецназа всех ведомств часто проходит совместно с подводными пловцами из США, Канады и Румынии. На прошлогодних украинско-натовских учениях Sea Breeze бойцы продемонстрировали свои навыки по освобождению судна, якобы захваченного террористами.

На вооружении у боевых пловцов Украины остались средства, доставшиеся в наследство от советской армии, – двусредные 5,66-мм автоматы АПС. Выпущенная из него пуля-игла на глубине сохраняет убойную силу на дистанции до 17 метров. Также диверсантов оснащают четырехзарядными подводными пистолетами, автоматами с приборами бесшумной и беспламенной стрельбы, одноразовыми противотанковыми реактивными гранатометами и т.д. Но не исключено, что к этому арсеналу добавилось и американское оружие, так что "котики" могут представлять собой серьезную опасность.

В российском Генштабе видят нарастание угрозы Крыму с подводного направления. Поэтому наши военные принимают экстренные меры для укрепления охраны побережья. Шесть из восьми противодиверсионных катеров проекта 21980 "Грачонок" переданы Черноморскому флоту. Каждый из них оснащен гидроакустической станцией обнаружения подводных диверсионных сил и средств МГ-757 "Анапа" и поисково-обследовательским комплексом "Кальмар", который позволяет осматривать дно на глубинах до 200 метров при скорости хода до 8 узлов. В случае обнаружения вражеских боевых пловцов, уничтожать их планируется гидравлическими ударами от взрывов снарядов дистанционно управляемого противодиверсионного гранатометного комплекса 98У или ручного гранатомета "Непрядва".

Кроме того, у крымской Росгвардии имеется отряд морских патрульных катеров проекта 04024 "Афалина" и "Стриж-4Д", а также собственный отряд боевых пловцов, охраняющих Крымский мост. Берега Крыма охраняют также пограничные сторожевые катера и быстроходные патрульные катера проекта 03160 "Раптор". Все эти силы и средства позволят дать отпор украинским подводным диверсантам.