Украинцы ринулись в Крым

Власти Незалежной оказались бессильны против потока желающих провести отпуск на российском побережье

Ни санкции, ни активно ведущаяся на Украине русофобская пропаганда не смогли лишить жителей страны стремления отдохнуть на Крымском полуострове. Это признало Министерство Украины по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц. Ведомство опубликовало статистику по пересечению границы Украины с российским Крымом. Как оказалось, зафиксировано резкое увеличение количества граждан, желающих хоть на несколько дней покинуть территорию Незалежной и побывать в Крыму.

Так, в июне 2018 г. через КПП "Чонгар" с Украины в Крым пограничники пропустили 73 тыс. человек. В обратном направлении – 53,3 тыс., что свидетельствует о том, что многие отправились к Крым не на выходные навестить родственников, а с целью как следует отдохнуть.

Через КПП выехали в Крым около 64 тыс. жителей Незалежной. Через КПП "Чаплинка" – 11 тыс.человек. Ситуация с обратным въездом там аналогичная "Чонгару".

В целом, в июне российско-украинскую границу в районе Крыма пересекли более 257 тысяч человек. Автомобилей – более 41 тыс. Это на 37,68% больше, чем в мае текущего года.

Напомним, что граждане Украины могут попадать в Крым только через определенные КПП. Нарушители, решившиеся приплыть на крымское побережье, прилететь или приехать через другие пункты въезда в Россию, попадают под действие ряда статей Административного кодекса Украины.