Украинцы ринулись в Крым
Ни санкции, ни активно ведущаяся на Украине русофобская пропаганда не смогли лишить жителей страны стремления отдохнуть на Крымском полуострове. Это признало Министерство Украины по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц. Ведомство опубликовало статистику по пересечению границы Украины с российским Крымом. Как оказалось, зафиксировано резкое увеличение количества граждан, желающих хоть на несколько дней покинуть территорию Незалежной и побывать в Крыму.
Так, в июне 2018 г. через КПП "Чонгар" с Украины в Крым пограничники пропустили 73 тыс. человек. В обратном направлении – 53,3 тыс., что свидетельствует о том, что многие отправились к Крым не на выходные навестить родственников, а с целью как следует отдохнуть.
Через КПП выехали в Крым около 64 тыс. жителей Незалежной. Через КПП "Чаплинка" – 11 тыс.человек. Ситуация с обратным въездом там аналогичная "Чонгару".
В целом, в июне российско-украинскую границу в районе Крыма пересекли более 257 тысяч человек. Автомобилей – более 41 тыс. Это на 37,68% больше, чем в мае текущего года.
Напомним, что граждане Украины могут попадать в Крым только через определенные КПП. Нарушители, решившиеся приплыть на крымское побережье, прилететь или приехать через другие пункты въезда в Россию, попадают под действие ряда статей Административного кодекса Украины.
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