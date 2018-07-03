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Поток туристов в Крым сильно вырос за год

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Украинские сказки об ужасах на полуострве, похоже, бессильны

С начала года в Крыму побывали  млн 815 тыс. туристов – на 24,3% больше, чем за тот же период прошлого года, рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Он уточнил, что 37% туристов прилетели на самолетах, 35% – приехали на автомашинах по Крымскому мосту. "С 16 мая по 28 июня включительно в Крым по мосту въехало 330 тыс. 343 транспортных средства", – приводит слова министра "Крыминформ".

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По словам Волченко, что наибольшей популярностью у отдыхающих пользуется южный берега Крыма, затем идет западное побережье, на третьем месте – восток полуострова. Крымские отели сейчас загружены на 66%, это почти на 10% больше показателей 2017 года.

Курортный сезон на полуострове официально начался 1 июня. В Евпатории в этот день состоялся карнавал, а в новом аэропорту Симферополя открылся туристско-информационный центр.

Между тем Украина на официальном уровне пытается сформировать у граждан негативный образ отдыха в Крыму: министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш обратился к руководителю украинского министерства информационной политики страны Юрию Стецу с просьбой о том, чтобы СМИ не давали положительных отзывов об отдыхе в Крыму.

В то же время на крымских курортах даже до начала высокого сезона побывало на 11% больше украинцев, чем в 2017 году. Начало летних отпусков привело к тому, что к пунктам пропуска из Украины в Крым выросли огромные очереди. И все это, не взирая на то, что в Сети не устают рассказывать о грязных пустынных крымских пляжах, отсутствии машин на Крымском мосту и прочих ужасах отдыха на полуострове.

Валентина МАЙОРОВА
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