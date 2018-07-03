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Крымский мост озадачил водителей

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Дорогу через Керченский пролив открыли только для "избранных" грузовиков

Приятный сюрприз для автомобилистов – по переправе, соединяющей полуостров с Краснодарским краем, теперь разрешено передвигаться не только автобусам и легковушкам. Крымский мост открыт для большегрузов с максимальной массой более трех с половиной тонн.

Однако дорога пока доступна не всем подряд тяжелым машинам, а строго определенных организаций. Это компании-подрядчики, реализующие Федеральные целевые программы: ООО "Стройгазмонтаж", ФГУП "УВО Минтранса России" и АО "ВАД".

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Доступ к Крымскому мосту грузовикам вышеперечисленных предприятий открыт по одной простой причине – нужно доставлять грузы к стройобъектам, сообщается на сайте ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым".

В тексте говорится о пересмотре приказа "О введении временного ограничения движения транспортных средств с начала открытия рабочего движения по объекту "Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив".

В сообщении уточняется, что проезд по новой дороге к полуострову возможен только под "конвоем", то есть в сопровождении групп быстрого реагирования ведомственной охраны Минтранса. При этом состав колонны не может быть меньше пяти больших машин.

Крымский мост первым опробовал президент РФ Владимир Путин на "КамАЗе". На следующий день, 16 мая, новая переправа погрузилась в гул и рев проезжающих авто.  

Фоторепортаж
Крымский мост прогнулся
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Оксана ПОДТУРКИНА
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