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Украина заразила Азовское море холерой

Фото: pixabay.com
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В морской воде нашли вибрионы опасного заболевания

Купание в Азовском море может быть смертельно опасным. Правоохранительные органы непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) обнаружили в воде возбудители холеры. Вибрионы могли попасть в водоем с украинской территории.

Сотрудники горячей линии правоохранительных органов ДНР сообщили о том, что всем жителям прибрежных городов и поселков на Азовском море угрожает кишечная инфекция. Эту информацию подтвердили в администрации Мариуполя, который находится на подконтрольной Киеву территории.

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"Сотрудниками Мариупольской СЭС были проведены пробы воды с побережья. Начиная с 2017 года санэпидстанцией фиксируются вибрионы холеры, которые угрожают заражением как биологическим ресурсам (рыбе), так и, как следствие, населению", – сообщил на условиях анонимности сотрудник мэрии украинского города.

В первую очередь, заразиться опасной болезнью могут жители украинской территории, а также обитатели ДНР. Но опасность существует и для граждан, проживающих в Ростовской области. Расстояние от Мариуполя до Таганрога по прямой составляет 106 км, а до Ростова – 165 километров.

Чиновник из Мариуполя рассказал о том, что Киев игнорирует все обращения по поводу появления в воде опасных вибрионов. Проблему предпочитают попросту не замечать. "Любые публикации в СМИ об угрозе эпидемии в Мариуполе объяснялись и объявлялись пророссийской пропагандой", – сообщил источник.

По его словам, причины загрязнения выявить очень сложно, поскольку центральная власть не поставляет в Донецкую область необходимое оборудование и препараты для санитарного надзора прибрежной акватории. Все, что имеется в распоряжении местной СЭС, давным-давно устарело. Киев экономит, а в итоге жизнь и здоровье тысяч людей оказывается под угрозой.

Вспышка холеры может произойти и у мирного населения, но в наибольшей опасности находятся расквартированные в окрестностях Мариуполя военные. "Для этого есть факторы – компактное проживание, антисанитария, недостаточное обеспечение чистой питьевой водой. Эпидемия может стать действительно массовой. Кроме того, в городе и среди военных не хватает профильных специалистов, что значительно усугубит ситуацию в случае вспышки холеры", – сообщил представитель администрации Мариуполя.

В прошлом году по всему украинскому побережью Азовского моря были обнаружены вибрионы холеры. Украинские медики предупреждали, что заболеть можно, если во время купания хлебнуть зараженную воду. Местным жителям и туристам настоятельно не рекомендовали купаться, но этим запретам мало кто следовал.

СМИ Ростовской области напомнили, что угроза эпидемии холеры над регионом в связи с близостью Азовского моря возникает регулярно. При этом чаще всего опасность приходит с украинской стороны. В 2012 г. под Мариуполем размыло кладбище, в результате чего в воду попала холерная палочка, и купание было запрещено вплоть до самого Таганрога.

Холера – это крайне опасное острое инфекционное заболевание. Оно характеризуется поражением тонкого кишечника, нарушением водно-солевого обмена, различной степенью обезвоживания из-за потери жидкости. Возбудителем является холерный вибрион, который выделяется с фекалиями или рвотными массами. Заболевание может привести к летальному исходу.

Андрей ФИЛАТОВ
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