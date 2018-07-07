Заявление бывшего министра обороны Незалежной у россиян возражений не встретило

На скандальное интервью Анатолия Гриценко, которое взбесило его соотечественников, в России отреагировали спокойно и даже с юмором. Напомним, накануне экс-министр обороны Украины рассказал журналистам LB.ua о последствиях, которые ждут страну, если Киев захочет забрать Крым силой.

"Я вам скажу: если бы Украина избрала президента, который начнёт силой отбирать Крым... санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится", – заявил Гриценко.

Гриценко: Пойдем на Донбасс и Крым силой, и Украины не станетhttps://t.co/2YoR4f6ZXL — Украина • РУ (@ukraina_ru) 7 июля 2018 г.

И, собственно, был прав.

Его опасения подтвердили в Крыму. Там выразили надежду, что никому все же не придет в голову воплотить такой безумный план в жизнь.

"Хочу сказать, что очень редко соглашаюсь с украинскими политиками, но в данном случае заявление абсолютно трезвое и рациональное... Это приведёт к краху украинских военных возможностей и всему остальному", - отметил в беседе с RT член президиума Госсовета Крыма Владимир Бобков.

Депутат посочувствовал украинцам, которые, видимо, сильно переживают на фоне восхитившего весь мир ЧМ-2018 и успешного функционирования Крымского моста.

"Мы знаем, что многие украинцы желают союза с Россией, сотрудничества и совместного развития. Как только Киев поймёт, что нужно слышать свой народ, ситуация нормализуется", – добавил он.

Между тем слова Гриценко о захвате Крыма вызвали бурное веселье в соцсетях. Пользователи из России отреагировали язвительными комментариями. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

На заявление экс-министра обороны о том, что Украина на этой попытке и прекратит свое существование, некоторые искренне удивились.

"А она до сих пор есть что ли?"

Другие поинтересовались, с помощью какой техники Незалежная планирует вернуть себе "оккупированный" полуостров.

"Какой силой? Джавелины не летают, "молоты" выкосили больше бандеровцев, чем ополченцев, хаммеры на приколе, танки даже завести не смогли. Ловите этого наркомана и срочно галоперидол".

"Когда же все они по поводу Российской территории , конкретно нашего Крыма , угомонятся… Бестолочи", – заключили третьи.

Самих же украинцев интервью Гриценко взбесило. Негодование тоже выплеснулось в соцсети.