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Слишком красиво: украинского посла разозлило описание Ялты австрийцами

Ялта. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Дипломат набросился на журналистов с упреками

Крым, который привлекает все больше туристов не только из России, но и из-за рубежа, сильно раздражает представителей Незалежной. Украинцы усердно распространяют фейки об ужасных условиях отдыха на полуострове, постоянных отключениях света и воды. Однако соцсетей и своего телевидения для этих целей им оказалось мало. Настало время действовать решительно и приструнить и иностранную прессу.

Слишком соблазнительное описание Ялты вывело из себя посла Украины в Вене Александра Щербу. Он раскритиковал статью под названием "Ялта: любимое место богатых россиян" в издании Die Presse. Дескать, восхищение крымским курортом беспочвенно. На самом деле на полуострове все плохо, крымчан чуть ли не каждый день арестовывают, и вообще там "полицейское государство". А австрийцы почему-то пишут, что это одно из самых популярных мест отдыха у туристов РФ и вообще центр пляжной и курортной жизни Крыма.

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Возмутило его и отсутствие упоминаний о том, что Крым якобы аннексировали.

"Эта статья похожа на послание из параллельной реальности. Да, мы очень рады за "богатых русских". Да, море действительно теплое. Да, кипарисы и акации очень красивые. И да, Крым - это действительно хорошее место, которое раньше стоило поездки. Раньше, но не сейчас", – написал Щерба на своей странице в Facebook.

Напомним, Крым воссоединился с нашей страной в 2014 году по решению самих жителей полуострова. Крымчане вот уже четыре года являются полноправными гражданами России и на "оккупацию" не жалуются.

Виктория БАЛАЯН
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