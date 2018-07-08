На переправе в Крым случилось ЧП

Паром дал трещину

На Керченской переправе произошла серьезная авария – в корпусе судна "Анненков" образовался надлом ниже ватерлинии.

Как рассказал гендиректор ГУП РК "Крымские морские порты" Алексей Волков, инцидент произошел накануне утром во время разгрузки парома.

"В порту Крым на коммерческом причале произошёл надлом корпуса судна ниже ватерлинии. Никаких "разломов пополам" или аварийных случаев не было, но вода поступала в машинное отделение, поэтому нужно было действовать оперативно", – написал Волков в Facebook.

Руководство порта сразу отреагировало на происшествие и сделало все, чтобы в воду не вылились нефтепродукты, и судно не затопило. Рабочие соорудили боновое заграждение. Паром осмотрела водолазная группа и на месте смогла залатать около десятка повреждений.