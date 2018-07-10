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У Крыма поставили санитарные кордоны против холеры

Фото: pixabay.com
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Сообщение об эпидемии холеры на Украине всполошило не только жителей и гостей Крыма, но и медицинские службы полуострова. Впрочем, пока повода для паники нет. По словам главы Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Натальи Пеньковской, на сегодняшний день ни одного пациента, заразившегося холерой, в Крыму не зафиксировано.

"Понимая возможные эпидемические риски, которые сегодня существуют на территории соседнего государства..., усилен контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в пунктах пропуска через государственную границу", – рассказала Пеньковская ТАСС. В частности, в местах пропуска через сухопутные участки российско-украинской границы, а также в морских портах дежурят специалисты по бесконтактной термометрии. Они при помощи приборов выявляют среди желающих попасть в Крым людей с повышенной температурой и осматривают их.

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Ранее стало известно, что в Азовском море в районе подконтрольного украинским силовикам донецкого города Мариуполь обнаружены вибрионы холеры – серьезного инфекционного заболевания, нередко приводящего к летальному исходу. Впрочем, киевские власти постарались быстро подавить панику, заявив, что в пробах воды найдены не возбудители холеры, а кишечная палочка – симптомы похожие, но заболевание менее опасно.

Вера СВЕТЛОВА
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