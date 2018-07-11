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Работу переправы в Крым восстановили

Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Климчук
продолжениеСтроительство трассы "Таврида" остановили
Последствия ЧП устраняли три дня

Паромная переправа в Керчи снова функционирует после аварии.

Напомним, 7 июля, в субботу, там произошло серьезное ЧП. У судна "Анненков" треснул корпус. Надлом образовался ниже ватерлинии. Это случилось во время разгрузки парома. Из-за трещины машинное отделение залило водой – в пролив могли попасть нефтепродукты, а железнодорожный паром нужно было спасать от затопления. Благодаря оперативным действиям руководства порта Крым обошлось без происшествий. Воду откачали насосами, а водолазы сумели быстро залатать повреждения.

Теперь после трехдневной заминки с перевозками грузов пострадавший "Анненков" заменили паромом "Авангард". Его вместимость больше, рассказал РИА Новости генеральный директор ГУП "Крымские морские порты" Алексей Волков. Так, вчера перевезли уже 45 вагонов, отметил он.

С помощью переправы в Крым доставляют топливо и стройматериалы.

Виктория БАЛАЯН
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