Строительство трассы "Таврида" остановили

Работы прекратились из-за неожиданной находки

Уникальная карстовая полость обнаружена в Белогорском районе во время строительства дороги. На сегодняшний день эта пещера – самая большая в предгорном Крыму, рассказал крымский спелеолог, председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

По словам ученого, длина полости составляет 1 тыс. 15 м, но "замеры показали, что там еще находится большая галерея, которая нами пока что не исследована". Она образовалась под воздействием подземных вод.

Особенно интересна пещера тем, что в ней обнаружено много фрагментов костей и зубов древних животных. В частности, палеонтологи нашли останки мастодонтов – млекопитающих из отряда хоботных, возраст которых оценивается примерно в 75-100 тыс. лет, рассказал Самохин в эфире радио "Спутник в Крыму".

Также у ученых возникла гипотеза, что "в этой пещере жили древние люди". Причиной такого предположения стало то, что "в пещере найдено большое количество трубчатых костей животных, расщепленных вдоль. Животные обычно такого не делают", пишет "РИА Новости Крым".

Спелеолог считает, что сейчас самое главное – это сохранить пещеру и в то же время обезопасить трассу, так как она находится прямо под полотном автомагистрали. Строительство "Тавриды" приостановлено до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение.

Ученый уверен, что если на этом месте будет создан туристический объект, то в силу своего расположения он будет пользоваться большой популярностью.

Масштабные раскопки по ходу трассы "Таврида" начались прошлой весной. За это время ученые обнаружили десятки археологических и природных артефактов. В частности, недавно в окрестностях Севастополя строители обнаружили древний могильник, в котором хранились тысячи ценных предметов погребального инвентаря.