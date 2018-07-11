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Запад готовил атаку на Крым

Фото: wikipedia.org/Anton Holoborodko
Страны НАТО собирались развязать на полуострове гибридную войну

Над республикой, которая в 2014 г. вошла в состав России, сгустились тучи. Западные "партнеры" планировали дестабилизировать ситуацию в Крыму при помощи гибридной войны. Лишь своевременное вмешательство Москвы позволило нарушить эти планы. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства назвал гибридные войны наиболее опасным и распространенным ныне способом вести боевые действия. Но в Крыму эта схема не прошла. В отместку Запад начал обвинять РФ в том, что это наша страна ведет гибридные войны по всему миру.

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"Мы просто не дали заокеанским коллегам возможности реализовать на практике эти меры в Крыму, где, напротив, состоялся референдум, в ходе которого жители свободно и, кстати, в присутствии сотен представителей тех же американских СМИ приняли решение о выходе из состава Украины и воссоединении с Россией", – сказал Шойгу в интервью итальянской газете Il Giornale.

Представителей Запада возмущает не смена государственной принадлежности той или иной территории, а тот факт, что в данном случае речь шла о России. После разделения Югославии вследствие вмешательства НАТО Косово не проводило никаких референдумов, а добилось немедленного признания независимости со стороны Вашингтона и Европы после обычного голосования в парламенте, "абсолютно без учета мнения проживающих в Косово сербов и югославской конституции", отметил глава Минобороны.

Российский министр пояснил, что гибридные войны – это "контроль над средствами информации, экономические санкции, деятельность в киберпространстве, поддержка внутренних волнений, наконец, использование специальных подразделений и специалистов для совершения терактов, диверсий и саботажа".

Для того чтобы такая тактика принесла успех, необходимы "глобальные и всепроникающие СМИ, обладание и превосходство в информационных и телекоммуникационных технологиях, сосредоточение у себя рычагов управления мировой финансовой системой, а также опыт использования сил специального назначения в других странах".

Все это есть в распоряжении США, Великобритании и их союзников, которые практикуют подобные методы как минимум с начала 90-х годов прошлого века. Первой ласточкой стал Ирак во время войны в Персидском заливе в 1991 г., далее последовали экс-Югославия, Чечня, Ливия, Сирия. Признаки гибридной войны были отчетливо видны и в ходе государственного переворота на Украине в 2014 году.

Шойгу не привел конкретных примеров того, как именно Запад собирался развязывать гибридную войну в Крыму. Возможно, он имел в виду деятельность проукраинских СМИ на полуострове или подготовку диверсий, в которой принимали участие офицеры ВСУ. Как бы то ни было, коварный план Запада не сработал: втянуть республику в гибридное противостояние и тем самым дестабилизировать обстановку американцам не удалось.

Андрей ФИЛАТОВ
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