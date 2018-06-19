Запад нанес России удар исподтишка

Мария Захарова обвинила европейские страны в лицемерии

Москва не видит смысла в противостоянии западным державам – российская политика нацелена на налаживание экономических и культурных связей. Наша страна явно это продемонстрировала после того, как завершилась холодная война, заявила официальный представитель МИД. Однако на Западе наш широкий жест не оценили.

"Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел положить конец холодной войне. Вот мы и открылись, а вы нас обманули", - подчеркнула Захарова в интервью Hufvudstadsbladet.

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Западные страны не желают делать ни шага навстречу России. Напротив, новые провокации, санкции и голословные обвинения появляются одно за другим практически непрерывно. Вокруг страны сжимается кольцо колючей проволоки, отметила она.

В интервью Захарова коснулась и нашей якобы агрессивной демонстрации новых вооружений, которое не на шутку пугает весь мир. Хотя нападают на нас, а не наоборот.

"Теперь мы показываем всем: "Даже не думайте на нас снова нападать". После того, как мы потеряли 20 миллионов человек во Второй мировой войне, у нас есть право всем это демонстрировать для того, чтобы этого не повторилось", – сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Отношения России и западных стран резко обострились на фоне происходящего на Украине. Кроме того, нас до сих пор обвиняют в аннексии Крыма. Напомним, накануне ЕС продлил санкции против полуострова еще на год.