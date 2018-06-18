Европа атакует Крым

ЕС снова ударил санкциями по полуострову

Ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя официально продлили еще на год. Информация появилась на сайте Европейского совета.

Санкции будут действовать до 23 июня следующего года. Дорога на полуостров для иностранного бизнеса заказана. Ограничения касаются инвестиций в компании, также зарубежные бизнесмены не могут купить недвижимость или предоставлять, к примеру, туристические услуги. Кроме того, импорт товаров в Евросоюз существенно ограничен.

ЕС по-прежнему не желает признавать воссоединение Крыма и Севастополя с Россией невзирая на то, что это произошло по просьбе самих местных жителей.

Между тем самих крымчан пресловутое продление санкций побеспокоило не более, чем укус комара. На полуострове уже привыкли к такому положению дел. Более того, ограничения больнее бьют как раз по Европе и ее бизнесу. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Санкции не дают возможность, прежде всего, им развиваться", – заявил он.

В этих ограничениях "ничего нового для нас нет", добавил Черняк.