В Крыму посмеялись над телячьими санкциями ЕС

Усилия Европы изолировать полуостров оказались бесполезны

Лицемерная политика Европы в отношении Крыма не работает, считает глава Крыма Сергей Аксёнов. Она не только аморальна и оскорбительна для жителей полуострова, но и подрывает международный авторитет ЕС.

Все, что построено в республике за последние годы, "построено в условиях санкций", написал он на своей странице в Facebook, добавив, что новые европейские ограничительные меры никак не повлияют на социально-экономическое развитие региона.

"В Крыму вспоминают о существовании санкций только после сообщений СМИ", – отметил глава, вспомнив старинную русскую пословицу "пошёл телёнок медведя пугать".

Более того, санкции не стали препятствием даже для проведения на полуострове большого количества международных мероприятий. Запрет не помешал представителям "практически половины стран мира" побывать на них.

В частности, "только в IV Ялтинском международном экономическом форуме, который прошёл в апреле этого года, приняли участие гости из 71 страны", – напомнил Аксенов, заметив, что многие европейские политические и общественные деятели неоднократно говорили о праве жителей Крыма на самоопределение, а также "о необходимости признания Крыма неотъемлемой частью России".

Аксенов пригласил европейцев посетить Крым, отметив, что "у нас в России говорят – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать".

Напомним, что Европейский союз продлил санкции против Крыма еще на год – до 23 июня 2019 года. ЕС по-прежнему не признает воссоединение Крыма и Севастополя с Россией невзирая на то, что это произошло по просьбе самих местных жителей.