Глава СНБО раскрыл стратегические планы Киева в Донбассе и российском полуострове

Вооруженные силы Украины способны в течение нескольких недель разбить два мифических армейских корпуса ВС России, которые якобы воюют за самопровозглашенные ДНР и ЛНР в Донбассе. А потом двинуть на Крым. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Александр Турчинов в интервью местному изданию "Гордон".

"Возвращение оккупированных территорий – важнейший приоритет для нашей страны. Вначале, убежден, будет возвращен весь Донбасс, потом – Крым", – утверждает "кровавый пастор".

Турчинов напомнил, что Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому "АТО" заменит "операция Объединенных сил".

"Произойдет централизация и четкая координация всего силового потенциала, задействованного для защиты нашей страны на востоке. Если говорить откровенно, то находящиеся там сейчас оккупационные подразделения, а это два армейских корпуса и несколько батальонно-тактических групп, подчиненных 8-й армии Южного военного округа РФ, могут быть разбиты нашими Вооруженными силами в течение нескольких недель", – считает он.

Секретарь СНБО отметил, что планирование военной операции "всегда требует реальной оценки врага, который тебе противостоит".

"Поэтому для нас решающим является вопрос: сколько дополнительных дивизий Путин бросит против Украины? Фактически-то у нас война идет не с какими-то фейковыми "ДНР/ЛНР", а с Российской Федерацией. Именно ее вооруженные силы противостоят нам и на востоке, и в Крыму", уверен Турчинов.

Он подчеркнул, что для киевских властей вопрос возвращения Донбасса и полуострова – это вопрос "экономической мощи, усиления Вооруженных сил, всех силовых структур", а также сохранение "антиимперского международного фронта".

Помимо этого, украинец рассказал, почему его государство не может объявить войну Москве.

"К большому сожалению, ни в 2014 году, ни сейчас Украина пока не готова объявить войну Российской Федерации, имеющей один из самых больших арсеналов оружия массового уничтожения", – сокрушается Турчинов.

По его мнению, пока Незалежная не стала членом НАТО, что невозможно в ближайшей перспективе, Киеву, как и четыре года назад, в случае "агрессии" необходимо будет справляться собственными силами. "Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только мощное современное оружие сдерживания, способное поражать врага на любом расстоянии. По моему личному убеждению, эту задачу надо решить нашей стране в приоритетном порядке. И ни у кого в мире нет ни морального, ни юридического права не согласиться с этой позицией", – резюмировал он.

Между тем сегодня пришли тревожные новости из воюющего Донбасса. Накануне вечером и утром ВСУ нанесли массированные артиллерийские и минометные удары по прифронтовым районам Донецка. В результате повреждены десятки домостроений. По данным СЦКК, за сутки выпущено по территории ДНР почти 600 боеприпасов, в том числе снаряды арторудий калибром 152 мм. Также ранены семь горожан.



"В Куйбышевском районе Донецка ранения получили четыре мирных жителя, в Старомихайловке ранены еще трое мирных граждан", – цитирует ДАН замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.