Россию обвинили в подготовке техногенной катастрофы

Страшную аварию предупредили доблестные сотрудники СБУ

Украина чудом избежала проблем, которые ей пыталась доставить Россия. Благодаря действиям национальной службы безопасности была вовремя остановлена кибератака на важнейший объект страны – Аульскую хлорпереливную станцию в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно пораженные компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ", – говорится в заявлении.

По мнению СБУ, замысел неприятеля был прост: заблокировать работу предприятия и лишить Украину возможности проводить обеззараживание водопроводной воды. В итоге полстраны скосила бы как минимум дизентерия, а то и что-то похуже.

Однако сотрудники СБУ вовремя заметили вредоносную программу и уничтожили вирус. Все важные объекты инфраструктуры Незалежной надежно защищены, успокоили граждан спецслужбы.

Интересно, что пару недель назад глава департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк рассказывал, что российские хакеры массово заражают украинские компании и госучреждения вредоносными программами, чтобы вывести их из строя или получить критически важную информацию. В том числе он упомянул программу VPNFilter, с помощью которой якобы совершаются "акты киберагрессии". Сообщение СБУ о том, что хлорпереливную станцию пытались остановить тем же вирусным инструментом, свидетельствует или о неспособности украинских программистов защитить госсети от уже известного зловреда, или о слабой фантазии спецслужб, которые не могут выдумать что-то новенькое.