Украинцы предложили отрезать Крым
Самая популярная коллективная украинская мысль по поводу того, что же киевским руководителям сделать с Крымом, сформировалась окончательно – выкопать канал на границе с Незалежной и превратить полуостров в остров. С такой старой новой инициативой выступил человек с громкоговорящей фамилией, экс-начальник Генштаба ВСУ Анатолий Лопата.
"Так как Россия сегодня присутствует в Крыму, она доминирует в акватории крымских вод. Но мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится", – живописал сегодня генерал в интервью местному "Обозревателю".
Он прикинул, что ширина канала должна быть около 100 метров, дабы по нему проходили высокотоннажные корабли. Лопата считает, что это позволит Незалежной не только получить выход к морю, но и контролировать территорию "от Мариуполя и дальше".
Ему был задан вопрос, не станет ли Москва препятствовать рытью канала. На это бравый украинский генерал бодро ответил: "Это совершенно не зависит от России. Это наша территория, мы ее контролируем и не собираемся сдавать".
В каком месте Киев контролирует Крым, издание не уточнило у Лопаты.
Ранее в мае мыслители из "Укргидропроекта" сообщили, что у компании возникла идея о строительстве судоходного Черноморско-Азовского канала через Перекопский перешеек, который позволит кораблям проходить из Черного в Азовское море в обход Крымского моста. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе тогда предложил украинским властям "снарядить специальную экспедицию на планету Марс, потому что там очень хорошо с каналами".
Кстати, сегодня президент США Дональд Трамп снова говорил о российском полуострове. Последнее время прям не унимается. В очередной раз он "повесил" на своего предшественника "потерю" региона.
"Президент (Барак) Обама потерял Крым, чтобы вы понимали. Это было задолго до меня… президент Обама потерял Крым… потому что (Владимир) Путин не уважал президента Обаму", – приводит Fox News слова американского лидера в Twitter.
Таким образом Трамп снова повторил свою мысль о том, кто виновен в возвращении полуострова в состав России, которую он высказал на брифинге 9 июня после саммита G7, откуда он скоропалительно сбежал на встречу с главой КНДР
Ким Чен Ыном.
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