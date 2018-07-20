Моряки "Норда" стали заложниками на Украине
Представитель компании-судовладельца траулера "Норд" Анна Шевелева сообщила, что захваченные украинскими пограничниками российские моряки не могут покинуть территорию Украины. Несмотря на то, что у всех есть загранпаспорта.
"Существует устный запрет на пропуск ребят через границу. Это означает, что при первой попытке вновь будут заведены дела о незаконном пересечении. Фактически они являются заложниками системы власти Украины", – приводит слова Шевелевой агентство "Крыминформ".
Она подчеркнула, что российская сторона будет добиваться обеспечения права выезда моряков с территории Украины.
Судно "Норд" было захвачено 25 марта 2018 года в нейтральных водах Азовского моря. Все 10 членов экипажа из Крыма, они являются гражданами России, при этом их документы изъяли после задержания. Сейчас на территории Незалежной находятся 7 членов экипажа и капитан, от них требуют принять украинское гражданство. Двум морякам с "Норда" удалось выехать в Россию через территорию Белоруссии.
Девять членов экипажа корабля были оштрафованы, капитан Владимир Горбенко был арестован, а затем выпущен под залог, однако ему запрещено выезжать в Крым. Досудебное расследование по уголовному делу против Горбенко продлено до 1 сентября.
По факту захвата "Норда" ФСБ РФ открыла уголовное дело.
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